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أخبار العالم

انطلاق اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية في عمّان

السبت 20/مارس/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي

 تنطلق في العاصمة عمّان، اليوم السبت، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، التي تستمر على مدار أيام من المباحثات، بحسب ما أعلن السفير الأردني في مصر أمجد العضايلة.

وقال العضايلة إن الاجتماعات تنطلق السبت في أول أشكالها على المستوى الفني بين المسؤولين الممثلين لكلا البلدين، تعقبها الاثنين اجتماعات على المستوى الوزاري القطاعي.

ويشهد الثلاثاء المقبل اجتماعا للجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة ونظيره المصري مصطفى مدبولي، لإعلان المخرجات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تترجم التعاون والشراكة الأردنية المصرية، وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

وفي إطار التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، ذكر العضايلة أن عمّان ستشهد الأربعاء المقبل اجتماعات متابعة وتنسيق تجمع الوزراء المعنيين من (الأردن ومصر والعراق) لضمان ديمومة التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، والبناء على توجيهات القيادات السياسية للدول الثلاثة، ضمن خطة عمل وجدول زمني لتحقيق أهداف الشراكة والتكامل الثلاثي.

وقال العضايلة، الجمعة، إن الأسبوع المقبل سيكون حافلًا ومثمرًا في سياق التعاون متعدد الأطراف بين الأردن ومصر، والشراكة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق.

وذكر عبر تويتر، أن العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف ستشهده العاصمة عمّان الأسبوع المقبل، على مستوى ثنائي أردني مصري، وآخر ثلاثي يجمع البلدين مع العراق، تجسيدًا للشراكة والتعاون والتكامل، واستكمالًا لمنهجية العمل المشتركة.

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