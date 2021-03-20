ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شعبة المصدرين: نستهدف الوصول بحجم التجارة مع غينيا لتسجل 100 مليون دولار

السبت 20/مارس/2021 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ولجنة إفريقيا باتحاد الصناعات أن وفدا من رجال الأعمال باتحادي الغرف و الصناعات سيتوجه إلى كوناكرى بعد جائحة كورونا لبحث زيادة الاستثمارات المشتركة ومضاعفة حجم التجارة التى لازالت ضئيلة حاليا بنحو 8 ملايين دولار سنويا. 

ولفت إلى أن الارادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع السوق الافريقي  سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية خاصة مع بدء تفعيل السوق القارية الأفريقية الموحدة 


وأشار الجبلى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية حاليا لايزيد عن 15% وهو رقم ضيئل جدا ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 30 الى 40%  بعد تفعيل السوق القارية  حيز التنفيذ  وبعد أن قام برلمانات 37 دولة أفريقية بالتصديق على الانضمام لها. 

وأكد استعداد الجانب المصري للتعاون مع الجانب الغيني  وامدادهم بكافة المعلومات عن المنتجات المصرية سواء كانت منتجات صناعية زراعية او خدمات والعلاقات قديمة كما نستهدف الوصول بحجم التجارة مع غنيا إلى 100 مليون دولار . 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

سكرتيـر منطقة التجارة الحرة الأفريقية: نسعى للاستفادة من خبرة مصر في مجال التحكيم الدولي

نيفين القباج أمام البرلمان: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية ومؤشرات إيجابية محققة في معدلات النمو.. وخطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع دول القارة السمراء

المصدرين المصريين تبحث مع التضامن الاجتماعى تنمية صادرات الصناعات اليدوية.. والقباج: نسعى لإقامة استراتيجية شراكة تعتمد على تنمية المهارات والتدريب

شكري ونظيره الغيني يبحثان التعاون الثنائي والقضايا القارية ذات الاهتمام المُشترك

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا إلى 635.8 مليون دولار عام 2020

تدشين خط طيران جديد بين القاهرة وكوناكري لتنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية

ترشيحاتنا

رسميا .. تعرف على أسعار نيسان صني في مبادرة الإحلال

شاهد.. لحظة دخول كاسحة الجليد لخليج فنلندا لمنع فيضان سان بطرسبرج

تراجع القيمة السوقية لـ محمد صلاح 10 ملايين يورو

34 على مستوى الجمهورية.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات | تفاصيل

كاف يفرض عقوبات صارمة على سيمبا التنزاني بعد تلاعب نتائج كورونا للاعبي المريخ

قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم .. محمد صلاح يتفوق على مبابي وراموس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات هيونداي سنتافي 2021 الجديدة في السعودية

بين الأناقة والجرأة.. شاهد فساتين إلهام شاهين على السجادة الحمراء

رسميا .. تعرف على أسعار نيسان صني في مبادرة الإحلال