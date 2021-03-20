شعبة المصدرين: نستهدف الوصول بحجم التجارة مع غينيا لتسجل 100 مليون دولار

أكد الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية ولجنة إفريقيا باتحاد الصناعات أن وفدا من رجال الأعمال باتحادي الغرف و الصناعات سيتوجه إلى كوناكرى بعد جائحة كورونا لبحث زيادة الاستثمارات المشتركة ومضاعفة حجم التجارة التى لازالت ضئيلة حاليا بنحو 8 ملايين دولار سنويا.





ولفت إلى أن الارادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع السوق الافريقي سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية خاصة مع بدء تفعيل السوق القارية الأفريقية الموحدة









وأشار الجبلى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الافريقية حاليا لايزيد عن 15% وهو رقم ضيئل جدا ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 30 الى 40% بعد تفعيل السوق القارية حيز التنفيذ وبعد أن قام برلمانات 37 دولة أفريقية بالتصديق على الانضمام لها.





وأكد استعداد الجانب المصري للتعاون مع الجانب الغيني وامدادهم بكافة المعلومات عن المنتجات المصرية سواء كانت منتجات صناعية زراعية او خدمات والعلاقات قديمة كما نستهدف الوصول بحجم التجارة مع غنيا إلى 100 مليون دولار .



