بتوجيهات من الرئيس..الإسكان توضح مزايا إنشاء مجمع مصالح حكومية داخل القرى

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن مبادرة حياة كريمة بدأت في الحصر الاستراتيجي للقرى، موضحا: بدأنا في حصر الخدمات التي تحتاجها القرى.



وأكمل "الرفاعي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي ام سي"،: بالرغم من توفير لخدمات الاجتماعية للمواطنين إلا أن نسبة الفقر لدى المواطن مازالت متواجده، ولهذا قمنا بوجود تفكير اقتصادي من أجل خلق فرص عمل جديدة للأهالي داخل تلك القرؤى، معقبا: هناك بعض الخدمات الغير متوفرة في بعض القرى مثل خدمات تجديد الرخص.



واسترسل: ولهذا وجه الرئيس السيسي بعمل مجمع مصالح حكومية داخل القرى الأم ليتعامل مع أهالي القرى، معقبا: المجمع سيتكون من عدة شبابيك سيتقدم المواطن للشباك المخصص بالأمر من ثم سيقوم بدفع الرسوم والحصول على كارت لاستلام الخدمة بعد الانتهاء منها.



وأضاف، المجمع سيعمل على تقليل الضغط على المصالح الحكومية المتواجده داخل المراكز بالقرى، منوها إلى أن المجمع سيتعامل مع كل الجهات والوزارات.



وأوضح أن المجمعات تم تصميمها وعرضها على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، والآن يتم التنسيق مع وزارة التنمية لتوفير إراض لإنشاء المجمعات، معقبا: المرحلة الأولى ستتم في خلال عام.





