السيطرة على حريق بحظيرة مواشي بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بحظيرة موابالإسماعيلية من السيطرة علي حريق بحظيرة مواشي بمركز ومدينة أبوصوير دون وجود إصابات بشرية.





وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية يفيد اندلاع حريق في "حظيرة للمواشي" بقرية الواصفية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.





ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء علي الفور تمكنت من السيطرة علي الحريق ومنع امتداده إلي المنازل المجاورة.





وقال شهود عيان من أبناء القرية ان الحريق شب في الحظيرة دون معرفة للأسباب حتى الآن إلا أن رجال الإطفاء تمكنو من السيطرة عليه ومنع امتداده إلي المنازل السكنية المجاورة خاصة لوقوعه في منطقة سكنينة.