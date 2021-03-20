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فن

بعد غد.. عرض الطوق والأسورة في بيت السحيمي

السبت 20/مارس/2021 - 12:10 م
الطوق و الأسورة
الطوق و الأسورة
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محمد نحلة
قال المخرج  عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح إن عرض " الطوق والأسورة " من إنتاج الفرقة سيعود من جديد ابتداء من الاثنين المقبل ٢٢ مارس الجاري، وذلك ببيت السحيمي ، ليستمر حتى ٢٥ مارس الجاري، ثم يعود مرة أخرى أيام ٢٩،٣٠،٣١ مارس الجاري في تمام الثامنة مساء، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.  

جدير بالذكر ان عرض "الطوق و الأسورة " هو عرض الجوائز الدولية لعام ٢٠١٩ ، حيث حصل العرض على جائزة  الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي عام ٢٠١٩  ، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في هذا المهرجان،  كما حصل في شهر ديسمبر لعام ٢٠١٩  على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس، ليحصل بذلك على جائزتين من أهم جوائز المسرح بالمنطقة العربية.

"الطوق و الأسورة" تدور  أحداثه  في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف  شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل،نورهان أبو سريع ، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط و فرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم ، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

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