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تعليم

رئيس جامعة هيرتفوردشاير: نتميز بإدراكنا لما يحتاجه سوق العمل

السبت 20/مارس/2021 - 12:14 م
جامعة هيرتفوردشاير
جامعة هيرتفوردشاير
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نهلة الشربيني
 صرح الدكتور فينست إيمري رئيس جامعة هيرتفوردشاير، بالعاصمة الإدارية الجديدة،  أن الجامعة تدرك تمامًا ما يتطلبه السوق، وهو ما يميزها عن غيرها، مضيفا : "نحن نتعامل مع الصناعة ونخلق فرصًا مصممة وفقًا لاحتياجاتها؛ هذا هو جوهر ما نقوم به".

وأضاف إيمري في تصريح خاص لموقع صدى البلد،  أن الأمر الاستثنائي في جامعة هيرتفوردشاير، هو أنها تمكن الطلاب من تحقيق توازن بين مهارات التعلم مدى الحياة والمعرفة الأكاديمية المصممة لاحتياجات سوق العمل من خلال نموذجها الفريد وبرامجها المتميزة.

تعد مؤسسة جلوبال الأكاديمية، هي أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019، وذلك للالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتمنح جامعة هارتفوردشير التي تستضيفها جلوبال في المرحله الأولي شهادة البكالوريوس البريطانية في ثلاث كليات: إدارة الأعمال المصنفة من ضمن أعلي 400 كلية عالميًا، والصيدلة من ضمن أعلي 400 كلية عالميًا، والإعلام من ضمن أعلى ٣٠٠ كلية عالميا ويأتي هذا طبقا لتصنيف تايمز هاير اديكوشان.

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