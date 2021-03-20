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تعليم

اليوم.. الأعلى للجامعات يناقش ملفات هامة بشأن الفصل الدراسي الثاني

السبت 20/مارس/2021 - 08:31 ص
الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات
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نهلة الشربيني
يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري غدا، السبت، والذي سيناقش خلاله عددا من الملفات والأمور العامة من بينها الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من موعد انتهائه وموعد الامتحانات.


ويجري الاجتماع بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث، ورؤساء الجامعات.


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وكان المجلس الأعلى للجامعات أقر التزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين  3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.


جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدئيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.


بينما تم استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الماضي، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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