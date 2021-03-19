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تعليم

مسابقة لتصميم الملصقات في ذكرى العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر.. الشروط وطريقة التقديم

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:06 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى
أعلن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس عن إطلاق مسابقة تصميم الملصقات "البوسترات" بمناسبة الذكرى ٦٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر بعنوان "نتكاتف معا يدا بيد لنصنع المستقبل" خلال الفترة من ٢٥ مارس إلى ١٦ مايو ٢٠٢١.

وأوضحت د. إسراء عبد السيد مدير معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس والمشرف العام على المسابقة أن شروط الأعمال المشاركة هى: 

أ- موضوع المسابقة الرئيسي: " الذكرى ال٦٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر – نتكاتف
معا يدا بيد لنصنع المستقبل "، يمكن أن تروي الملصقات( البوسترات) المقدمة قصص الدعم و التضامن و التعاون المشترك بين مصر و الصين خلال الذكرى ال٦٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، مثل مظاهر التعاون المشترك القائم بين مصر والصين في توفير اللقاحات والتبرعات المتبادلة في سبيل مكافحة انتشار فيروس الكورونا، وغيرها من مظاهر التضامن والتعاون المشترك.

ب - شكل الملصق (البوستر) وشروطه: 
يقبل كل من( البوسترات) المصممة على الكمبيوتر و(الملصقات )البوسترات( المرسومة )يدويا، بحجم1M أو أكثر. 
لابد أن يكون البوستر الالكتروني بصيغة JPG أو PNG   أو JPEG ، ويجب أن تكون الصورة واضحة. الحد الأدنى لحجم الملصق المرسوم يدويًا هو ورق A4 ،وطريقة الطلاء غير محددة. في النهاية، يجب إرسال الملصقات الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني لمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس.
(ويحتاج المشاركون بملصقات ) ببوسترات مرسومة يدويًا إلى تصويرها بالهاتف أو مسحها ضوئيًا بscan لتحويلها إلى نسخ إلكترونية ومن ثم إرسالها

- ويجب أن تتمتع الملصقات(البوسترات) بدرجة معينة من الابتكار والفن والابداع، وأن تتميز بتصميم 
نظيف وواضح، وغني بالمعاني السامية، وذو معنى إيجابي، بدون سرقة أو نسخ .

- وان يكون الموضوع واضح وبارز، عن طريق المزج بين الرسومات و النصوص الكتابية معًا، و النص مقصور على الصينية أو الصينية والعربية، وعدد الكلمات غير محدود.

- طريقة تسمية العمل / الملصق: اسم الجامعة_ اسم المتسابق_ اسم العمل ،مثل: [ جامعة عين شمس _ تشانغ سان_ تعاضدت الصين ومصر معا في الأوقات العصيبة.

- تقييم الدرجات كالآتي:
- الفكرة الجديدة والفريدة من نوعها، الشكل والتصميم العام جيد. (٣٠) نقطة
- عمل فني جيد، مزج مناسب للالوان، وحيوي ونابض بالحياة. (٢٠ ) نقطة
- الموضوع بارز وله معنى ،ويمكن أن يكون له صدى جيد. (٣٠) نقطة
- نص الملصق ووصف التصميم المرفق واضحين ،والكلمات دقيقة وجميلة ومليئة بالمعاني العميقة( ٢٠ ) نقطة.

موعد الاشتراك
ابتداء من 25 مارس وحتى ٢٤ أبريل ،يرسل المشاركون أعمالهم إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمعهد و لن يتم قبول الأعمال المرسلة خارج وقت الاستلام

وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين :
المرحلة الأولي تبدا من ٢٥ ابريل إلي ٣٠ ابريل ، ويقيم حكام المسابقة الأعمال من مجموع ١٠٠ وسيتم اختيار ٢٠ عمل متميز من بين الأعمال المشاركة
المرحلة الثانية : تبدأ من 1مايو  إلى ١٠ مايو  ،ويكون التصويت عبر الانترنت، ومدة التصويت عشرة أيام، ويمكن لكل شخص التصويت بثلاثة أصوات في يوم واحد.
 بعد انتهاء وقت التصويت عبر الانترنت، سيجري الموظفون المعنيون في معهد كونفوشيوس بإحصاء
الاصوات ، بالمراجعة الثانية يحصل المركز الأول على ٤٠ نقطة، والمركز الثاني يحصل على
٣٨ نقطة، وهكذا دواليك، حتى المركز ٢٠ يحصل على صفر نقاط ، وسيتم إعلان النتائج النهائية عبر الإنترنت في ١٦ مايو ٢٠٢١.

درجات الجوائز بالمكافآت : 
الجائزة الأولى (فائز واحد) : شهادة تقدير مع مكافأة قدرها ١٠٠٠٠ جنيه مصري.
الجائزة الثانية (2 فائزان) : شهادة تقدير مع مكافأة قدرها ٥٠٠٠ جنيه مصري.
الجائزة الثالثة (3فائزين) : شهادة تقدير مع مكافأة قدرها ٣٠٠٠ جنيه مصري.
جائزة التميز (4فائزا) : شهادة تقدير مع مكافأة قدرها ١٠٠٠ جنيه مصري.
علما أن الحقوق النهائية لهذا النشاط تعود إلى معهد كونفوشيوس التابع لجامعة عين شمس في مصر.

للاشتراك : 
أملأ البيانات الموجودة بأستمارة التسجيل المرفقة بالصور ،وأرسلها مع الملصق (البوستر) المصمم إلى 
البريد الإلكتروني الخاص بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس(  البوستر+ أستمارة التسجيل) 
فترة التقديم ٢٥ مارس حتى ٢٥ ابريل

[email protected]البريد الالكترونى :

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