شاهد.. نور عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور لها





ولفتت نور عمرو دياب الأنظار في الصور بإطلالة عصرية وملفتة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد ونسقت معها بنطلون باللون البيج و كارديجان روز.





وانتعلت نور عمرو دياب حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع إطلالتها.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نور عمرو دياب على خصلات شعرها المرفوع، ولم تتكلف في استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعي.





حرصت نور ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث ظهور لها.