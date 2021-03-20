رئيس جامعة هيرتفوردشاير: مصر نجحت في التغلب على تحديات كورونا في مجال التعليم.. ونتميز بإدراكنا لما تحتاجه سوق العمل.. ونعمل بمعايير الجامعة الأم بإنجلترا

رئيس جامعة هيرتفوردشاير:

نتميز بإدراكنا لما تحتاجه سوق العمل



مؤسسة جلوبال التعليمية:

نقدم التعليم بمعايير جامعة هارتفوردشير الإنجليزية



العاصمة الإدارية هي المستقبل لذا تم اختيارها مقرًا لنا

تعد مؤسسة جلوبال الأكاديمية هي أول مؤسسة مستضيفة لجامعة هارتفوردشير في مصر، والتي فتحت باب القبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة في يوليو 2019، وذلك للالتحاق بإحدى كليات هارتفوردشير في سبتمبر من العام نفسه بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتمنح جامعة هارتفوردشير التي تستضيفها جلوبال في المرحله الأولى شهادة البكالوريوس البريطانية في ثلاث كليات: إدارة الأعمال المصنفة من ضمن أعلي 400 كلية عالميًا، والصيدلة من ضمن أعلى 400 كلية عالميًا، والإعلام من ضمن أعلى ٣٠٠ كلية عالميا ويأتي هذا طبقا لتصنيف تايمز هاير اديكوشان.





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وصرح الدكتور فينست إيمري، رئيس جامعة هيرتفوردشاير، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن الجامعة تدرك تمامًا ما تتطلبه السوق، وهو ما يميزها عن غيرها، مضيفا: "نحن نتعامل مع الصناعة ونخلق فرصًا مصممة وفقًا لاحتياجاتها؛ هذا هو جوهر ما نقوم به".





وأوضح إيمري، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الأمر الاستثنائي في جامعة هيرتفوردشاير، وفقًا للدكتور إيمري، هو أنها تمكن الطلاب من تحقيق توازن بين مهارات التعلم مدى الحياة والمعرفة الأكاديمية المصممة لاحتياجات سوق العمل من خلال نموذجها الفريد وبرامجها المتميزة.





وقال الدكتور فينست إيمري، رئيس جامعة هيرتفوردشاير، حول تأثير كوفيد-19 بشكل عام على الدراسة، إن أن الوباء أثر على العالم بأسره وتسبب في تحديات كبيرة، خاصة في قطاع التعليم العالي.







وأضاف إيمري، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أعتقد أن مصر نجحت في التغلب على التحديات التي فرضها الوباء في مختلف القطاعات، وبالأخص في مجال التعليم، من خلال الاعتماد السريع والفعال للتعليم الإلكتروني".





وأوضح أن جامعة هيرتفوردشاير في مصر شاركت في النسخة الثامنة من المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العالي "أديو جيت"، والذي عقد في 9 مارس 2021 تحت رعاية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.





كما أعرب رئيس جامعة هيرتفوردشاير في مصر عن سعادته بالمشاركة في معرض "أديو جيت" الذي يلعب دورًا جوهريًا في تمكين التغيير الإيجابي والمستدام في قطاع التعليم، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19.







وأوضح: "حرصت الجامعة على المشاركة في "أديو جيت" بهدف تشجيع الطلاب وإلهامهم لتصور مسار حياتهم المهنية وزيادة وعيهم بالبرامج التعليمية المتنوعة الموجودة حاليًا".







من جانبه، قال الدكتور أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، إن الجامعة تسمى Hertfordshire وهي إنجليزية، والتي تستضيفها مؤسسة جلوبال في العاصمة الإدارية في إطار إفتتاح فروع جامعة اجنبية في العاصمة الإدارية.



وأضاف "حليم"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الجامعة إنجليزية وأطلقت في في مجال التعليم منذ أكثر من 50 عاما، ولها مكانة هامة تقاس بناءً على جودة وطرق التعليم بها والمناج المقدمة للطلاب من البرامج التي نقدمها من خلال الجامعة، فمنها الحقيبة الطبية التي تشمل العلاج الطبيعي والصيدلة والعلمية وكليات الهندسة من علوم الكمبيوتر وغيرها، كما أن البرامج المتاحة كثيرة وتعطي اختيارات متعددة للطلاب.







وأشار إلى أن العاصمة هي المستقبل، خاصة أنها تمتلك خطة خاصة بها من وجود 25 جامعة أجنبية بها أو غيرها من الجامعات بحيث تكون منصة تنطلق منها جامعات كثيرة، بالتالي لن نجد مركز بهذا الثقل ليكون مقرا للجامعة، كما أننا من أوائل الجامعات بها بالتالي سنكون من الرواد هناك، لذا تم اختيارها لتكون بها الانطلاقة الأولى للجامعة.







وأكد الدكتور أشرف حليم، المدير التنفيذي لمؤسسة جلوبال التعليمية، أن التعليم في مصر عالي الجودة، مشيرا إلى أنه خريج جامعة القاهرة لذا فما درسه لا يقل عن أي جامعة أخرى، مشيرا إلى أن ما يفرق بين التعليم في مصر وإنجلترا هي العادات الخاصة بالطلاب، وبالتالي فجامعة هارتفوردشير هي جامعة أجنبية تأتي بمعايير التعليم بها ومناهجها، بالإضافة إلى أن رئيس الجامعة يعد إضافة كبيرة لوجوده في مكانه.





