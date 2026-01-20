قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة

وفاة شاب
وفاة شاب
إبراهيم الهواري

خيم الحزن على مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب تداول فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي فيس بوك  لوفاة شاب داخل مسجد أبو سعدة أثناء أدائه الصلاة، في واقعة إنسانية مؤثرة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

التواصل الاجتماعي 

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، مقطع فيديو يوثق لحظة أن خر الشاب راكعًا وتوفي، ويدعى أسامة أحمد، بعد أن سقط مغشيًا عليه أثناء الركوع في الصلاة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المسجد، وسط محاولات من المصلين لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة في الحال داخل المسجد ، مؤكدين أنه كان قد عاد لتوه من عمله، وعقب إقامة الصلاة دخل المسجد لأداء الفريضة، قبل أن يفارق الحياة وهو بين يدي الله.


وأشار عدد من رواد مواقع التواصل إلى أن الفقيد كان حريصًا على أداء الصلوات في المسجد، ولا يترك فرضًا، خاصة صلاة الفجر، ما جعل وفاته أثناء الصلاة محل إشادة واسعة باعتبارها من علامات حسن الخاتمة.
وعقب انتشار الخبر، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل العزاء والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، مؤكدين أن عزاءهم الوحيد هو رحيله داخل أحد بيوت الله وأثناء أداء فريضة من فرائضه.
وشُيّعت جنازة الفقيد إلى مقابر الأسرة وسط حالة من الحزن الشديد، ودعوات المشيعين له بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يتقبله في الصالحين.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة وفاة شاب داخل مسجد مواقع التواصل الاجتماعي

