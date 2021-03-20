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تعليم

برعاية وزير التعليم العالي.. "القومية للاستشعار من البعد" تنظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة سوهاج

السبت 20/مارس/2021 - 01:57 م
القومية للاستشعار
القومية للاستشعار من البعد
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نهلة الشربيني
نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بالتعاون مع جامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "تكنولوجيا الاستشعار من البعد ودورها في التنمية المستدامة" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة، والدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة، ونواب رئيس الجامعة، وذلك بمقر جامعة سوهاج.


وتناولت الورشة دور الهيئة القومية للاستشعار من البعد في توطين تكنولوجيا الاستشعار من البعد، وسبل تعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا في خدمة المشروعات التنموية الجارية على أرض مصر حاليًا.

كما تناولت الورشة آليات تفعيل الجانب التطبيقي لمخرجات الاستشعار من البعد، وتوظيف إمكانيات الهيئة في خدمة التنمية وخدمة البحث العلمي بالجامعات، وذلك من خلال استضافة أساتذة الجامعات بالهيئة وعمل بحوث علمية مشتركة تخدم أغراض التنمية المستدامة وفقًا لخطة الدولة 2030.

وألقى د. محمد بيومي رئيس الهيئة محاضرة تناولت الخدمات التي تقدمها الهيئة لخدمة المجالات البحثية، ودورها في التنمية المستدامة والتحول الرقمي.

على هامش فعاليات الورشة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجامعة سوهاج؛ بهدف التعاون بين الجانبين في المجالات الأكاديمية والبحثية ودعم برامج التطوير.
برعاية وزير التعليم العالي.. "القومية للاستشعار من البعد" تنظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة سوهاج
برعاية وزير التعليم العالي.. "القومية للاستشعار من البعد" تنظم ورشة عمل بالتعاون مع جامعة سوهاج
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