وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يشهدان ختام الملتقى الدولي للسياحة الرياضية ..شاهد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ختام الملتقى الدولى للسياحة الرياضية آفاق وطموحات " أسوان أحلى " والذى اقيم في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي حيث تم الإعلان عن عودة تنظيم بطولة النيل الدولية السادسة في أكتوبر القادم وذلك ضمن العديد من التوصيات في مقدمتها أقامة بطولة أخرى لدول حوض النيل مع إنشاء مركز التجديف والكياك بأسوان وأخر لأعداد والتدريب الأفريقي للملاحة الرياضية .





وأكد اللواء أشرف عطية في كلمته أن المحافظة تسعي بكل جدية لأنشاء بنية تحتية قوية مع التطوير والتجميل، بالإضافة إلى الأسرع في تنفيذ مشروعات حياه كريمة وتطوير الريف المصري بمركزي كوم وإدفو ، لافتًا إلى أن هذه الطفرة التنموية ستجعل أسوان قادرة على أستضافة الأحداث والبطولات الدولية والمخلية ووضعها ضمن برامجها السياحية.









وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفقد برفقة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان المنشاءات الرياضية ومشاهدة الألعاب الرياضية التي أداها طلاب كلية التربية الرياضية علي استاد جامعة أسوان الرياضي.





وأكد الوزير أشرف صبحي علي اهتمام الدولة بالرياضة واحتضان الشباب وتقديم لهم كافة اوجه الدعم والرعاية لبناء جيل جديد لديه الوعي ومسلح بالثقافة والانتماء الوطني.





وأشاد بالمنشاءات الرياضية التي شهدتها جامعة أسوان والطفرة الكبيرة من البنية التحتية الرياضية لاستضافة العديد من البطولات الرياضية بجامعة أسوان.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الذي رحب بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في جامعة أسوان وبرموز الفن وعلي رأسهم الفنان سامح الصريطي ورموز الرياضة المصرية الدكتور كمال درويش رئيس قطاع التربية الرياضية بالمجلس الاعلي للجامعات والدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية جامعة أسيوط وجميع ضيوف الملتقي الدولي للرياضية السياحية.





ويعد هذا الحدث اضافة لرصيد الانجازات والأحداث الرياضية التي نظمتها جامعة أسوان بعد تنظيم أسبوع شباب الجامعات الإفريقية من قبل وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم والرياضة والشباب علي أسوان عاصمة الثقافة والاقتصاد والفنون والشباب العربي والافريقي.





وقام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بزيارة ميدانية للمحافظة برفقة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والتي أستهلت بإطلاق إشارة البدء لمهرجان الدراجات والذى شارك فيه 200 شاب وفتاة بدءًا من المسجد الجامع وحتى ميدان نادى أسوان الرياضى .







جاء ذلك إستكمالًا للجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة لتفعيل دور الشباب من خلال توفير كافة المقومات بمراكز الشباب والأندية الرياضية لإعلاء روح الولاء والإنتماء وإستثمار الإمكانيات الإيجابية والطاقات الكامنة لديهم .





وعقب ذلك افتتح أشرف صبحى وأشرف عطية أعمال تطوير نادى التجديف للرياضيات المائية بتكلفة 7 مليون جنيه شملت تحديث شامل للمبانى على دورين مقسمين إلى 3صالات الأنشطة و2حدائق مفتوحة ، علاوة على التجهيزات الإدارية ووأدوات ألعاب الأطفال .