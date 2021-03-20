نشرة المرأة والصحة.. الأسبرين يحمي رئة المصابين بكورونا.. تعرف على أسباب وأعراض جفاف الفم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...
كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة جورج واشنطن ، ان تناول الأسبرين يوميا بالنسبة لـ مرضى كورونا قد يحمي رئة المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 من المضاعفات والدخول إلى المستشفى ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.
يحتفل العالم يوم 20 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للسعادة، ولكي نشعر بالسعادة هناك طرق مختلفة للوصول إلى هذا الأمر، وفي السطور التالية سنقوم بذكر 10 خطوات يمكنك اتخاذها لزيادة بهجة الحياة وإضفاء المزيد من السعادة إلى حياتك، وفقا لما نشر في موقع psychologytoday.
النيم هو نبات طبي يستخدم منذ آلاف السنين لعلاج مختلف أمراض الصحة والجمال، ويشتهر النيم بخصائصه المطهرة ، وقد استخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من مشاكل الجلد، ومع ذلك ، قد لا تعرف أن النيم هو أحد المكونات القوية لشعرك أيضًا، في الواقع ، وضعت الأيورفيدا عشبة النيم جنبًا إلى جنب مع amla و reetha و shikakai في قدرتها على الحصول على شعر قوي وجميل ولامع ، بفضل تأثيره العلاجي الكامل وخصائصه الواعدة ، يمكن استخدام النيم بأشكال مختلفة لإفادة شعرك وإبعاد أمراض الشعر.
جفاف الفم ، المعروف أيضًا باسم xerostomia ، هو اضطراب شائع ولكنه يتم تجاهله في الغدد اللعابية حيث لا يستطيعون إنتاج ما يكفي من اللعاب لإبقاء الفم رطبًا، غالبًا ما يؤدي ضعف الغدد اللعابية إلى صعوبات في مضغ وابتلاع الطعام والتذوق والتحدث.