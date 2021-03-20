نشرة المرأة والصحة.. الأسبرين يحمي رئة المصابين بكورونا.. تعرف على أسباب وأعراض جفاف الفم

النيم هو نبات طبي يستخدم منذ آلاف السنين لعلاج مختلف أمراض الصحة والجمال، ويشتهر النيم بخصائصه المطهرة ، وقد استخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من مشاكل الجلد، ومع ذلك ، قد لا تعرف أن النيم هو أحد المكونات القوية لشعرك أيضًا، في الواقع ، وضعت الأيورفيدا عشبة النيم جنبًا إلى جنب مع amla و reetha و shikakai في قدرتها على الحصول على شعر قوي وجميل ولامع ، بفضل تأثيره العلاجي الكامل وخصائصه الواعدة ، يمكن استخدام النيم بأشكال مختلفة لإفادة شعرك وإبعاد أمراض الشعر.





جفاف الفم ، المعروف أيضًا باسم xerostomia ، هو اضطراب شائع ولكنه يتم تجاهله في الغدد اللعابية حيث لا يستطيعون إنتاج ما يكفي من اللعاب لإبقاء الفم رطبًا، غالبًا ما يؤدي ضعف الغدد اللعابية إلى صعوبات في مضغ وابتلاع الطعام والتذوق والتحدث.