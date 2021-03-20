ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. الأسبرين يحمي رئة المصابين بكورونا.. تعرف على أسباب وأعراض جفاف الفم

السبت 20/مارس/2021 - 08:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي...

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة جورج واشنطن ، ان تناول الأسبرين يوميا بالنسبة لـ مرضى كورونا قد يحمي رئة المصاب بفيروس كورونا كوفيد 19 من المضاعفات والدخول إلى المستشفى ووضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

يحتفل العالم يوم 20 مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للسعادة، ولكي نشعر بالسعادة هناك طرق مختلفة للوصول إلى هذا الأمر، وفي السطور التالية سنقوم بذكر 10 خطوات يمكنك اتخاذها لزيادة بهجة الحياة وإضفاء المزيد من السعادة إلى  حياتك، وفقا لما نشر في موقع psychologytoday.

النيم هو نبات طبي يستخدم منذ آلاف السنين لعلاج مختلف أمراض الصحة والجمال، ويشتهر النيم بخصائصه المطهرة ، وقد استخدم على نطاق واسع لعلاج العديد من مشاكل الجلد، ومع ذلك ، قد لا تعرف أن النيم هو أحد المكونات القوية لشعرك أيضًا، في الواقع ، وضعت الأيورفيدا عشبة النيم جنبًا إلى جنب مع amla و reetha و shikakai في قدرتها على الحصول على شعر قوي وجميل ولامع ، بفضل تأثيره العلاجي الكامل وخصائصه الواعدة ، يمكن استخدام النيم بأشكال مختلفة لإفادة شعرك وإبعاد أمراض الشعر.

جفاف الفم ، المعروف أيضًا باسم xerostomia ، هو اضطراب شائع ولكنه يتم تجاهله في الغدد اللعابية حيث لا يستطيعون إنتاج ما يكفي من اللعاب لإبقاء الفم رطبًا، غالبًا ما يؤدي ضعف الغدد اللعابية إلى صعوبات في مضغ وابتلاع الطعام والتذوق والتحدث. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أسرار لا تعرفها عن السواك

النتيجة من أول استخدام ..علاجات سريعة لقشرة الرأس

نشرة المرأة: 5 معلومات لا تعرفها عن الجذام.. ولهذه الأسباب نعانى من تشنجات العضلات

دراسة: الأسبرين يحمي رئة المصابين بـ فيروس كورونا من التدهور

في اليوم العالمي لصحة الفم.. تعرف على أبرز أعراض وأسباب جفاف الفم

رخيص وصحي.. ضعي هذا العشب على شعرك وشاهدي النتيجة

ترشيحاتنا

أنت كنت تحت السرير.. أحمد موسى لـ أيمن منصور ندا: رفعت الكارت الأحمر للإخوان في 30 يونيو

ادعولي .. حورية فرغلي تكشف حقيقة صور عملية أنفها | خاص

أخبار الفن.. زوج إلهام شاهين في غرفة سهير رمزي.. وهذه علاقة نيرمين الفقي بوالديها

الشيطان لعب بعقلي وخلاني أعمل الحرام .. اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة المحلة

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور.. فيديو

بينها دول عربية.. إليك أسعد وأتعس دول في العالم لعام 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسود كب .. سعر فستان مي عمر بالدولار في أحدث إطلالة.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. الأسبرين يحمي رئة المصابين بكورونا.. تعرف على أسباب وأعراض جفاف الفم

طريقة عمل باستا حارة بالدجاج المكرمل