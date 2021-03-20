الأم المثالية في السويس .. مات زوجها بالسرطان فتولت الإنفاق على 3 أبناء أكبرهم معيدة

وقع الاختيار على السيدة ناهد سمير أحمد، لتفوز بلقب الأم المثالية على مستوى السويس هذا العام.





وأعلنت ذلك الدكتورة نيفين القباج أسماء الفائزين على مستوى الجمهورية والمحافظات.





وكافحت ناهد سمير أحمد محمود 56 عاما مع أبنائها الثلاث بعد وفاة والدهم بعد معاناته مع مرض السرطان، ونجحت في تقديم نموذج ناجح للمجتمع.







وكانت ناهد سمير تزوجت من شاب يعمل سائق سيارة تاكسي في السويس قبل نحو 28 عاما، ومرت الأعوام الأولي في الزواج مستقرة، ورزق الزوجان بثلاثة أطفال بنتان وولد يصغرهما، يكد الأب في عمله ليل نهار ليغطي نفقات الزوجة والابناء الثلاث.





لكن دوام الحال من المحال، إذ أصيب الأب بسرطان في المخ جعله عاجزا عن العمل، وتوفير ما تحتاجه الأسرة، زاد من صعوبة الحياة نفقات علاج السرطان الباهظة.





قضت الأم 10 سنوات، ترعى زوجها المريض وأطفالها الثلاثة حتى توفى زوجها قبل 12 عاما، واجهت الأم مصابها، وكان عليها أن تواجه الحياة وتتولي مسؤولية الانفاق على الأسرة لتوفير ما يحتاجه الأبناء، فمعاشها لم يتجاوز 125 جنيها.





بدأت العمل في بيع المفروشات والملابس بعد أن حصلت عليها من التجار مع الاتفاق على السداد آجلا عقب بيع البضاعة، وبمرور الوقت توسعت تجارتها بسبب أمانتها بثقة السيدات اللاتي فضلت بضاعتها عن المعروض بالأسواق.



