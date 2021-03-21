السعودية تصدر قرارات جديدة بشأن موسم الحج.. ونواب: فرض هذه الإجراءات الصارمة ضرورة.. وعلى الجميع الحذر من تفشي فيروس كورونا

غادة الضبع: موقف السعودية يفرض عليها فرض إجراءات صارمة للتعامل السليم مع كورونا

أماني إميل: برلمانية تعلق على قرارات السعودية الجديدة بشأن الحج.. أمر طبيعي

برلماني: التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية يزيد الأمر صعوبة









كشفت بعض الصحف السعودية عن صدور ضوابط لموسم الحج لهذا العام من قبل وزارة الصحة، يتصدرها حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع ذي الحجة.









وتضمنت الضوابط أيضا إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع، وحصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع، وإلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات.









وشددت الضوابط على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة 1.5 متر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرَّفة مسبقًا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.









وأبدى نواب البرلمان رأيهم تجاه هذه القرارات مؤكدين على أهميتها خاصة مع إقبال موسم الحج وتوافد الآلاف من الحجاج من دول مختلفة، الأمر الذي يستلزم إصدار مثل هذه القرارات.









وحول هذا الموضوع قالت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، إن قرارات السعودية الجديدة بشأن موسم الحج الحالي وعمل وإصدار ضوابط تتضمن إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، شيء إيجابي تسعى من خلاله حماية الجميع وليس نفسها فقط.









وأضافت الضبع في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أنه يجب مراعاة التباعد بين الحجاج، وضمان الاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم، مؤكدة أن هذه الظروف الإستثنائية تتطلب من الجميع أن يتعامل بحذر للخروج من هذه الأزمة باقل الخسائر.









وأشارت عضو مجلس النواب، النائبة غادة الضبع، إلى أن موقف مملكة السعودية يفرض عليها فرض إجراءات صارمة للتعامل بشكل سليم مع أزمة فيروس كورونا، خاصة مع توافد آلاف الحجاج من مختلف بلدان العالم.









من جانبها علقت النائبة أماني إميل أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، على قرارات السعودية بشأن موسم الحج الحالي، بأنها أمر طبيعي وخاصة في هذا الوقت لان دولة السعودية تستقبل العديد من الجنسيات المختلفة من كل بلدان العالم، القادمين لأداء مناسك الحج.









وأشارت "إميل" في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن مصر بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات أيضا عند قدوم أحد لها من الخارج، وعلى جميع دول العالم تطبيق هذا النهج للحد من إنتشار الفيروس ومنع انتقاله بين الدول وتفادي أضرارة السلبية التي تفاقمت.









فيما قال النائب بهاء أبو الحمد إن قرارات السعودية الجديدة بشأن موسم الحج الحالي وإصدار ضوابط تتضمن إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج هذا ، أمر في غاية الأهمية، لانها تستقبل الألاف من الحجاج من جميع أنحاء العالم.









وأضاف أبو الحمد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن التهاون هذه الفترة في الاخذ بالإجراءات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا يزيد الأمر صعوبة، مشددا على ضرورة الإلتزام من الجميع وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والتقليل من التجمعات.