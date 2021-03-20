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أخبار العالم

أول رد من نتنياهو على وصف بايدن لـ بوتين بالقاتل

السبت 20/مارس/2021 - 09:21 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قسم الخارجي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل".

وقال نتنياهو في حوار مع القناة 13 العبرية "إن علاقته جيدة للغاية بكل من بايدن وبوتين"، موضحا أنه يجب الحفاظ على علاقة بلاده بكل من روسيا والولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف الرئيس الروسي بوتين بـ"القاتل"، بينما رد بوتين قائلا إن "القاتل هو من يصف الآخر بهذا الوصف".

في سياق آخر، أشار نتنياهو إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة  "رائعة" وأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صديق حقيقي لدولة إسرائيل.

وأوضح نتنياهو أنه لا توجد قرارات حول ضم الضفة الغربية دون موافقة الرئيس الأمريكي.
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