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رياضة

بورتو يفوز على بورتيمونينسي 2 - 1 في الدوري البرتغالي

السبت 20/مارس/2021 - 10:45 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
 واصل بورتو مطاردة صدارة الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم وتغلب على بورتيمونينسي 2 / 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وجاء هدفا بورتو في الدقيقتين 45 و68 وسجلهما لوكاس بوسيجنولو وسيرجيو أوليفيرا لاعبا بورتيمونينسي بالخطأ في مرمى فريقهما، بينما سجل فالي كاندي الهدف الوحيد لبورتيمونينسي في الدقيقة 64 .

ورفع بورتو رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف المتصدر سبورتينج لشبونة، بينما تجمد رصيد بورتيمونينسي عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي وقت سابق اليوم، تغلب باكوس دي فيريرا على موريرينسي 3 / صفر بينما تعادل سانتا كلارا مع تونديلا 1 / 1 .

وسجل الأهداف الثلاثة لباكوس دي فيريرا، دوجلاس تانكي ولوثير سينج وهيلدير فيريرا في الدقائق 12 من ضربة جزاء و20 و44 .

ورفع باكوس دي فيريرا رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد موريرينسي عند 30 نقطة في المركز الثامن.
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