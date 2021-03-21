أخبار التوك شو..أحمد موسى يشن هجوما على أيمن منصور ندا.. تفاصيل الحصول على شقق التمويل العقاري بفائدة 3٪

تناولت برامج التوك شو أمس السبت، العديد من القضايا الهامة، وفيما يلي أبرز الأخبار:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دولة جميلة وعظيمة وستظل كذلك، مضيفا:" ساتحدث اليوم عن واحد متنمر، اسمه أيمن منصور ندا، ومن فترة تحدث عني وانتقد لكنه تنمر وأساء لي ".





قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز للبحوث سابقا، إنه يحب الاهتمام والمحافظة على بشرة الجلد خلال هذه الأيام.





كشفت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، عن شروط الحصول شقة بسعر الإيجار من التمويل العقاري لعام 2021، للشباب محدودي الدخل الراغبين في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي.





قال حسام صالح المدير التنفيذي والمتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة توجهت نحو إنتاج أعمال درامية تتلاءم مع ظروف الدولة المصرية .





قالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، الدكتور مى عبد الحميد، إن مشروعات وزارة الإسكان الاجتماعى لا تعتمد على أى تسويق خارجى، خاصة وأن صندوق الإسكان الاجتماعى هو الذى يعلن عن مشروعاته.





قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إنهم لاحظوا أن المواطنين عند التسجيل على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح لا يسجلون بياناتهم كاملة.





كشف جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة تعرض البلاد لظواهر فلكية قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أنه لا يوجد أي ظواهر فلكية مقلقة حتى نهاية العام الجاري.





تحدث الدكتور عباس شراقي، استاذ الجيولوجيا، عن خطورة سد النهضة الأثيوبى.





تحدث المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل ويلبرج، عن الانتهاكات التي تقوم بها إثيوبيا في إقليم تيجراي الحدودي مع السودان.



