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رياضة

ليس لى مكان.. حارس الزمالك المعار: لا أريد العودة للفريق

السبت 20/مارس/2021 - 11:47 م
حراس الزمالك
حراس الزمالك
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عمرو ابوبكر
كشف محمد صبحي حارس مرمى الاتحاد المعار من الزمالك، عن موقفه من العودة للقلعة البيضاء عقب انتهاء اعارته. 

وقال صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس ، أن عقده سينتهي مع الاتحاد مع نهاية الموسم ويريد الاستمرار او الاعارة الى ناد آخر. 

وأضاف صبحي أنه، في الفترة الحالية لا يوجد له مكان في الزمالك  بسبب تواجد جنش وابو جبل وهو لا يرغب في التواجد احتياطياََ فالمشاركة  اساسية من اجل التواجد في قائمة المنتخب الاوليمبي. 

وأكمل: رحيلي من الزمالك وتواجدي في الاتحاد سبب تواجدي مع الفراعنة الشباب، وتحدث شوقي غريب معي وأكد لي أن عدم مشاركتي عامين غير جيدة وقد تتسبب في عدم تواجدي في قائمة المنتخب الأوليمبي. 

وأشار صبحي الى أنه، فور انتهاء اعارته سيطالب الزمالك بتجديد الاعارة او الانتقال الى فريق آخر يستطيع المشاركة به بشكل اساسي. 

واستطرد: تواجد محمد الشناوي في قائمة أولمبياد طوكيو لن يضرني بشئ لانه اضافة كبيرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق فهذا قرار المدير الفني لا نستطيع أن نتحدث عنه. 
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