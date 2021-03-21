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وزير الآثار: أنتظر نقل المومياوات منذ طفولتي

الأحد 21/مارس/2021 - 12:29 ص
200 قناة أجنبيه طلبت
200 قناة أجنبيه طلبت نقل مراسم النقل
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ندى رأفت

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه ينتظر نقل المومياوات الملكية منذ عشرات السنوات، منذ أن كان طفلاً، مشيرًا إلى أنه تابع استقبال مومياء الملك رمسيس في باريس في سبعينيات القرن الماضي.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر فضائية "أون": الموكب سيكون مهيأ ويليق بالمومياوات الـ22 فقد تسببوا في تميز الدولة المصرية عن دول العالم بهذه الحضارة العظيمة، فالسياح من شتى أنحاء العالم يفدون إلى مصر بسببهم".

 

وأوضح العناني أن العالم كله ينتظر هذا الحدث، وهذا رسالة للعالم بأننا نحترم تاريخنا، وسننقل المومياوات بطريقة لائقة جدًا، واخترنا عرضه يوم السبت لكي يكون يوم عطلة في كل دول العالم، وأكثر من 200 قناة أجنبية طلبوا تصوير مراسم النقل، وسيتم نقل المومياوات للمرة الأخيرة، وستكون نقطة الجذب للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ".

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