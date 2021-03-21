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حسام موافي يقدم نصائح لمرضى السكر في رمضان.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 02:39 ص
الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
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حمزة شعيب
قدم الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني، مجموعة من النصائح السحرية  للصائمين فى رمضان من مرضي الكبد والسكر.

وقال موافي خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد مقدم برنامج "باب الخلق" والمذاع عبر قناة " النهار": "الغاية من الصوم هي العبادة والتقرب لله لذلك يجب ان تكون بأفضل صورة".

وتابع  موافي:" مرضي الكلي والسكر الذين يتناولون الإنسولين  ممنوع عليهم الصيام لانه ضار بهم بشكل كبير، ولكن بعض المرضي يخشون الإفطار  خوفا من  كلام الناس ".

وأضاف أنه على المريض الإفطار في رمضان إذا أوصاه الطبيب بذلك، لافتا إلي أن الدين الإسلامي يدعو للحفاظ على النفس، وعلى العرض، وعلى المال، والعقل، والدين، موضحا أن الحفاظ على النفس يأتي في المرتبة الأولى.

ولفت إلي أن الشخص الذي ينتحر يكون مصيره دخول النار، مشيرا إلى أن الطبيب عندما ينصح المريض بعدم الصوم عليه أن يلتزم بتعليماته، لأنه من باب الحفاظ على النفس.
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