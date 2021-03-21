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فن

نجوم الفن يحتفلون بـ عيد الأم على طريقتهم الخاصة .. صور

الأحد 21/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
حرص عدد من نجوم الفن على الأحتفال بعيد الأم من خلال نشرهم صورا تجمعهم بوالدتهم عبر حسابتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.

ونرصد لكم فى التقرير التالى أبرز أحتفالات نجوم الفن .. 

 محمد رمضان

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو له رفقة والدته عبر حسابه بموقع انستجرام من أحد البرامج وعلق قائلا "كل سنة وكل ابن أمه راضية عنه ❤️ عيد الام ربنا يحفظهم".

آيتن عامر 
نشرت عدة صور تجمعها بوالدتها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلقت آيتن عامر على الصور قائلة

 " انا مهما اروح و اجي ماليش غير حضن أمي
‏من بعدها مفيش امان و مفيش حنية
‏المخلصة الوفية الحاجة الحلوة اللي فيا.
‏هي البركة اللى عندي وماليش بركة إلا هي,
‏الطيبه الأميرة أمي الست الأصيلة.
‏حياتي وذكرياتي في تقاطيعها الجميلة.
كل سنة وانتى طيبة يا أمى".

نرمين الفقى 
وجهت الفنانة نيرمين الفقى رسالة لـ والدتها بـ مناسبة عيد الأم ونشرت عدة صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت نيرمين الفقى: "#كل_عيد_ام _وانتي_طيبه_يا_امي_وحشتيني_قوي_قوي#يا_احلي#أم _في_الدنيا_ ربنا_يرحمك_ويحسن_اليكي#كل#عيد_ام_وكلكم طيبين" 
 
محمد محمود عبد العزيز 
ونشر محمد محمود عبدالعزيز، عدة صور تجمعه بوالدته، وعلق عليها: "امى الغاليه... عيد ام سعيد، كل سنه وحضرتك طيبه وبخير وفى احسن صحه واحسن حال ومنورانا وعلى راسنا دايما يا رب إن شاء الله 🌹🌹🌹❤️❤️❤️ملحوظه: هذا الطفل يبقا انا 😁😁😁..."اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".

روجينا 
نشرت مجموعة من الصور برفقة والدتها  عبر حسابها الشخصى عبر موقع انستجرام . 

وعلقت " كل سنة وانتى الامان والحنية والسند كل سنة وانتى حسك فى الدنيا بيطمنى كل سنة وانتى دعواتك ليا بتقوينى كل سنة ورضاكى عنى يبقى سبب فى رضا ربنا عليا ربنا يحفظك ليا ويرزقك الصحة ياامى وافضل تحت رجليكى كل عيد ام وانتى طيبة كل عيد ام وكل الامهات بخير ".

ميريهان حسين 
نشرت صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
 
وعلقت ميرهان حسين قائلة " كل سنة وانتي طيبة يا ماما ربنا يخليكي ليا.. كل سنة وكل الأمهات بألف خير ربنا يحفظ أمهاتكم يارب ويرحم اللي سبقونا ويجمعنا بيهم في الجنة.. كل سنة وكل أم بخير وصحة وسعادة".
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