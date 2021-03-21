خليكي في المطبخ .. مي حلمي تهاجم زوجات اللاعبين بسبب منتخب مصر ..فيديو

هاجمت مي حلمي الإعلامية بقناة الحدث زوجات اللاعبين اللاتي يطالبن بمشاركة أزواجهن مع المنتخب الوطني وذلك بعد اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات من زوجات اللاعبين للانضمام لمنتخب مصر.





وقالت مي حلمي عبر برنامجها الحكم المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: دفاع زوجات اللاعبين عنهم غير صحيح ولا يجوز التعديل علي قرار حسام البدري في اختيار قائمة منتخب مصر.





وأكملت، ظاهرة الدفاع عن اللاعبين جديدة في كرة القدم ويجب وضع حد لها، والعالم كله لا يحدث ذلك فمثلا زوجة كريستيانو رونالدو لا تدخل في قرارات مدربهم لم نر ذلك من قبل.



