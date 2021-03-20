ثنائي جديد على أعتاب الانضمام لمنتخب مصر الأول| تفاصيل

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس ": "محمد إبراهيم ويوسف أوباما على أعتاب الانضمام لصفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة .

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق ،استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي ٢٥ و٢٩ مارس الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من:

محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر

محمد هاني -عمر جابر- ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.





يبدأ المنتخب الوطني معسكره المغلق، يوم الأحد ٢١ مارس الجاري .. ويؤدي فريقنا تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفره على متن طائرة خاصة يوم ٢٣ من الشهر الجاري.