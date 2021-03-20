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رياضة

ثنائي جديد على أعتاب الانضمام لمنتخب مصر الأول| تفاصيل

السبت 20/مارس/2021 - 11:55 م
حسام البدري
حسام البدري
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حسام الحارتي

كشف الإعلامي سيف زاهر عن انضمام ثنائي جديد لصفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس ": "محمد إبراهيم ويوسف أوباما على أعتاب الانضمام لصفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة .

واختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق ،استعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر ، يومي ٢٥ و٢٩  مارس  الجاري بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية  بالكاميرون 2022.
وضمت القائمة كلا من:
محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر 
محمد هاني -عمر جابر-  ايمن أشرف - أحمد ابوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر-  أحمد ايمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني-  عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد  صلاح - محمود حسن تريزيجية -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -اسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.

يبدأ  المنتخب الوطني معسكره المغلق، يوم الأحد ٢١ مارس الجاري .. ويؤدي فريقنا تدريباته بالقاهرة حتي موعد سفره على متن طائرة خاصة يوم ٢٣ من الشهر الجاري.
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