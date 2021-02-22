بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

أثارت الإعلامية مي حلمي، الجدل حولها في العديد من الوقائق كان آخرها واقعة فرجاني ساسي، ونستعرض لكم أبرز تلك الوقائع من خلال التقرير التالي:
واقعة فرجاني ساسي
أصدرت الإعلامية مي حلمي بيان اعتذار بخصوص ما صدر عنها في حلقة الأمس بشأن تفاصيل عن التعاقدات داخل نادي الزمالك .
وقالت الإعلامية مي حلمي في بيان نشرته قناة الحدث إنها تعتذر لقناة الزمالك عن الخطأ في تناول خبر بخصوص التجديد للاعب فرجاني ساسي كانت قد نسبته بالخطأ لقناة الزمالك في حين أنها أخبار تم تداولها علي صفحات السوشيال ميديا .
من جانبها أكدت مصادر بقناة الحدث لصدى البلد أن مجلس إدارة قناة «الحدث اليوم» قرر إيقاف الإعلامية مي حلمي، مذيعة برنامج «الحكم» بالقناة وتجميد البرنامج لمدة أسبوع وإحالتها للتحقيق عما بدر منها في حلقة أمس بالقناة.
وأكد المصدر أن القناة ألزمت مي حلمي بالاعتذار رسميًا عن الأمر وتم إلزامها بالاعتذار لقناة الزمالك.
القصة الكاملة لانفصال مي حلمي عن محمد رشاد
تحدثت المذيعة مي حلمي لأول مرة عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمد رشاد.
وظهرت مي حلمي، من خلال فيديو عبر خاصية "إنستجرام"، وأكدت أنها تعرضت لظلم كبير طوال فترة زوجها من محمد رشاد حتى قررت الانفصال، مشيرة إلى أن هنالك نوعا من أنواع الخيانة بالعلاقة.
بينما قام محمد رشاد، بالتعليق على الأمر من خلال منشور كتب من خلاله: "إن الله حليم ستار وإذ ابتليتم فاستتروا والسكوت مش ضعف ولكن اتقي شر الحليم إذا غضب".
وبدأت الخلافات عندما قام الثنائي بإلغاء حفل زفافهما قبل إحيائه بساعات قليلة، وترددت حينها أقاويل تفيد بنقل مي حلمي إلى المستشفى، ومن ثم انتشرت أنباء تؤكد أن إلغاء حفل الزفاف بسبب مشاكل تخص "القايمة".
وبعد عدة أشهر، فاجأ كل من مي حلمي ومحمد رشاد الجمهور بإعلان زواجهما بشكل رسمي، ومن ثم أعلنت مي حلمي مرور زوجها بضائقة مادية من خلال فيديو ظهرت به وهي تبكي.
بعد مرور فترة قصيرة، أعلن الثنائئ الطلاق، حتى خرجت مي حلمي عن صمتها مفسرة أسباب انفصالهما.