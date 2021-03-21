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اقتصاد

الإسكان: طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ192 قرية بالمنيا بمليار و932 مليون جنيه

الأحد 21/مارس/2021 - 09:44 ص
مشروعات مياه شرب
مشروعات مياه شرب
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آمنة عبدالعظيم
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ192 قرية  بـ5 مراكز بمحافظة المنيا بتكلفة تقديرية مليار و932 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس" حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

، وذلك لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسهم أيضًا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالينا بالريف المصري من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وأضاف المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم طرح أعمال تنفيذ محطات مياه شرب ومد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية،

 موضحًا أن  الأعمال تشمل تنفيذ 4 محطات مياه جديدة: بمراكز العدوة ومغاغة (محطة جزيرة شارونة)، (محطة مياه بنى حسن الشروق) بمركز ابوقرقاص، (محطة جنوب ملوى) بمركز ملوى، بالإضافة إلي تنفيذ توسعات (محطة مياه ديرمواس المرشحة)، وجارٍ عمل التصميمات والجسات لأماكن المحطات المقترحة.

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وأشار رئيس شركة مياه المنيا، إلى أنه تم  طرح تنفيذ  13 مشروعا لـ 81 قرية، وجارٍ  أعمال البت والترسية، بجانب بدء طرح أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه للمناطق المحرومة لـ17 مشروعًا بـ 104 قرى بمركز الجرائد

، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع كل من محافظة المنيا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجهاز التعمير بالمنيا، لتنفيذ مشروعات المبادرة بمختلف مراحلها. 
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