صحف السعودية.. المملكة تتصدر المركز الأول عربيا فى مؤشر السعادة.. رئيس أرامكو: زيادة في الطلب في آسيا.. وإدانات دولية لاستهداف مصفاة تكرار البترول فى الرياض

بالتزامن مع يوم السعادة العالمي

السعودية أسعد الدول العربية لعام 2021

رئيس أرامكو: الشركة حققت نتائج قياسية وتواصل تلبية احتياجات الطاقة العالمية

المجتمع الدولي يستنكر الهجمات الإرهابية الحوثية تجاه المملكة

جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز ثلاثة ملايين جرعة









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، مجموعة من الأخبار والموضوعات المتعلقة بالشأن الداخلي والإقليمي.









وفى صحيفة "عكاظ" تصدرت السعودية مؤشر السعادة العام لسنة 2021 كأسعد الدول العربية لعام 2021.









وحققت المملكة العربية السعودية المركز الـ21 عالميًا في مؤشر تقرير السعادة العالمي، تلتها الإمارات في المرتبة 27 عالميا والثانية عربيا، ثم البحرين في المرتبة 35، حسب تقرير سنوي صدر برعاية الأمم المتحدة.









واحتفظت فنلندا بلقب «أسعد بلد في العالم» للعام الرابع على التوالي، متقدمة على الدنمارك وسويسرا وآيسلندا، في تصنيف عكس تقدما مفاجئا لبلدان عدة على «مؤشر السعادة» خلال الجائحة.









ويستند معدو الدراسة التي ترعاها الأمم المتحدة والمنشورة سنويا منذ 2012، إلى استطلاعات رأي من معهد «غالوب» يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية. وتتم مقارنة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية على 10.









وفى صحيفة "عاجل"، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إنَّ أرامكو السعودية أثبتت قيمتها الفريدة وقدرتها الاستثنائية من خلال ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية وتَعزَّز الأداء الإيجابي من خلال تحقيق نتائج تشغيلية قياسية والمواصلة في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة بأمان وموثوقية.









وأضاف الناصر أنه نظرًا لتأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق العالمية، فقد سخرنا تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، والتي كانت النتيجة حافظنا على قوة المركز المالي للشركة والإعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار أمريكي) عن عام 2020م.









وأشار إلى أنَّ التقدم السريع في أرامكو السعودية واستخدام التقنيات الرقمية أدى إلى تحسين أدائنا بشكلٍ كبير، ومواصلة الجهود لإحراز تقدمٍ فيما يتعلق بحلول خفض الكربون، منوهًا إلى أن النظرة المستقبلية تسير وفق الاستراتيجية طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز، منوهًا إلى أنه في ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى، مؤكدًا تجاوز هذه الجائحة في موقع قوي جدًا وجاهزية عالية.









وأوضح أنّ أرامكو السعودية حققت صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليار دولار أمريكي) في عام 2020م، حيث برهنت الشركة على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة، حيث تأثرت خلالها إيرادات القطاع بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدنّي هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات.









وفى صحيفة "الجزيرة" أعربت عدد من الدول عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.









وأكدت هذه الدول أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.









وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر، إن الاعتداء على مصفاة الرياض، محاولة من الحوثيين لإعاقة إمدادات الطاقة العالمية عبر استهداف البنى التحتية في المملكة.









وأشارت إلى أن استمرار الحوثيين بهذه الهجمات، يدل على عدم الاكتراث المطلق بسلامة المدنيين.









من جهتها، انتقدت هيئة رئاسة مجلس النواب في اليمن في بيان لها تقاعس المجتمع الدولي تجاه الأعمال الإجرامية والوحشية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على مرأى ومسمع من العالم ومن دعاة السلام في الولايات المتحدة وأوروبا.









وأدان المجلس الأعمال الإجرامية التي يرتكبها المتمردون الحوثيون، وبشكل خاص ضرب المنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، باعتبار ذلك إضرارًا بالاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.









وقال البيان إن ميليشيا الحوثي أوغلت في تلك الاستهدافات من جراء التساهل وغض الطرف من قبل دعاة التهدئة الذين لم يحركوا ساكنًا لكبح جماح المتمردين وإيقاف تهورهم، ولم يتصرفوا بمسؤولية تجاه المعتدي.









وفى صحيفة "الوئام"، كشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة عن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد المعطاة في المملكة، منذ وصول أولى دفعات اللقاح حتى أمس، السبت، أن عددها وصل إلى 2,987,909 جرعة.









واقتربت الجرعات المعطاة من 3 ملايين جرعة في وقت قياسي وخلال فترة وجيزة، منذ وصول أول دفعات اللقاح إلى المملكة.