حاول التحرش بها.. شاب يعتدي على بائعة بلالين في ممشى بالغردقة.. فيديو

اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي بالغضب بمدينة الغردقة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد فيديو مسرب لشاب يزعم متداولوه أنه يتحرش ببائعة "البلالين" بكورنيش شاطئ ميريت.





ويظهر فى الفيديو قيام أحد الشباب بمضايقة إحدى بائعات "البلالين" بالكورنيش الذي يقع فى قلب مدينة الغردقة، حتى تعدى عليها بالضرب لتدافع هى عن نفسها وتستنجد برواد الكورنيش.





على الفور تدخل عدد من المتواجدين لإنقاذ الفتاة، وتمكنت إحدى السيدات من تصوير الواقعة وتعنيف المتحرش الذى قام بعد ذلك بسببها هى ومن معها.





وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الشخص صاحب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.