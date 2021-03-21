ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حاول التحرش بها.. شاب يعتدي على بائعة بلالين في ممشى بالغردقة.. فيديو

الأحد 21/مارس/2021 - 11:29 ص
شاب يتحرش بفتاة
شاب يتحرش بفتاة
Advertisements
إبراهيم جادالله
اشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي بالغضب بمدينة الغردقة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد فيديو مسرب لشاب يزعم متداولوه أنه يتحرش ببائعة "البلالين" بكورنيش شاطئ ميريت. 

ويظهر فى الفيديو قيام أحد الشباب بمضايقة إحدى بائعات "البلالين" بالكورنيش الذي يقع فى قلب مدينة الغردقة، حتى تعدى عليها بالضرب لتدافع هى عن نفسها وتستنجد برواد الكورنيش. 

على الفور تدخل عدد من المتواجدين لإنقاذ الفتاة، وتمكنت إحدى السيدات من تصوير الواقعة وتعنيف المتحرش الذى قام بعد ذلك بسببها هى ومن معها.

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الشخص صاحب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
حاول التحرش بها.. شاب يعتدي على بائعة بلالين في ممشى بالغردقة.. فيديو
حاول التحرش بها.. شاب يعتدي على بائعة بلالين في ممشى بالغردقة.. فيديو
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مزاد السيارات بساحة جمارك مطار القاهرة.. اليوم

أسعار فئات سوبارو XV موديل 2021 في السوق المصري| صور

تعرف على مواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2021 .. المشاركة في مبادرة الإحلال| صور