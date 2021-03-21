5 أسباب تجعل القهوة في الصباح أفضل من الشاي

1. سوف تساعدك القهوة على ممارسة الرياضة بشكل أفضل.

2. القهوة تساعدك على التركيز.

3. القهوة ستعطيك دفعة فورية.

4. يمكن أن تساعدك القهوة في إنقاص الوزن.

هناك دراسات تشير إلى أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض مستويات الدهون ، خاصة عند الرجال.



أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات نفس النتيجة و تشير دراسة أخرى مثيرة للاهتمام إلى أن حمض الكلوروجينيك هو مادة فعالة لتقليل وزن الجسم .

5. يمكن أن تقلل القهوة من فرصة الإصابة بمرض السكري.

أشارت الدراسات إلى أن الكافيين سوف تقلل من فرصة للحصول على مرض السكري فقط 3 أكواب من القهوة يوميًا ستؤدي إلى تقليل مخاطر الإصابة بالمرض بنسبة 42٪ ، وهو أمر مثير للاهتمام.

في دراسة أخرى ، أظهرت القهوة التي تحتوي على الكافيين تأثيرًا على انخفاض فرص الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

القهوة والشاي هما من أكثر المشروبات استهلاكًا في جميع أنحاء العالم ويعد اختيار القهوة كبداية رسمية لليوم قد لا يكون عشوائيًا كما تعتقد إليك الأسباب التي تجعل القهوة بديلًا أفضل في الصباح إلى جانب فوائدها يقدمها موقع برايت سايدإذا كنت تحب الاستيقاظ وممارسة التمارين اليومية للحصول على طاقة الصباح ، فقد تكون القهوة هي الخيار المناسب لك. بالنظر إلى حقيقة أن القهوة تحتوي على كمية أكبر من الكافيين مقارنة بالشاي ، يمكن للقهوة أن تعزز أدائك البدني وتقلل من التعب الناتج عن ممارسة الرياضة.القهوة تحتوي على كمية أكبر من الكافيين وتساعدك على أن تصبح منتبهًا وأن تقوم بالأنشطة خلال ساعات الليل على سبيل المثال. ستساعدك القهوة أيضًا على إبقائك مستيقظًا تمامًا.الشاي مشروب يحتوي على مادة الكافيين و L- الثيانين. سيساعدك الثيانين على الاسترخاء ، حيث يتفاعل الكافيين مع مستقبلات الأدينوزين في أدمغتنا ويقلل من الشعور بالتعب.