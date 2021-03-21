رئيس الشيوخ يبدأ الجلسة العامة بتهنئة الشعب المصري بذكرى تحرير طابا وتحية لأمهات مصر

قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير طابا و قال خلال الجلسة العامة: " تحية للدبلوماسية المصرية التي بذلك جهودا لتحرير اخر شبر من الدولة" .









وأضاف رئيس الشيوخ :" التحية لكل أم ضحت لإعداد جيل يتحمل المسئولية للنهوض بأعباء المستقبل و كل عام و هن بخير".





وبدأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، لمناقشة 3 تقارير لجان محالة من مجلس النواب.





وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث".





كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.





ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأنه الأحكام الخاصة بالقطن.