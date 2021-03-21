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رياضة

شوبير يشارك صورة لوالديه بعيد الأم ويعلق: وحشتوني أوي

الأحد 21/مارس/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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سارة عبد الله
شارك الإعلامي أحمد شوبير ، صورة تجمعه بوالدته ووالده، في مناسبة عيد الأم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب أحمد شوبير : "وحشتوني أوي.. كل سنة وكل الأمهات بخير". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، ودعوا لهم بالرحمة، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: 

- تعيش وتفتكر يا كابتن مصر.. ربنا يرحمهم
-ربنا يرحمهم وكل سنة وكل أم بخير

ومن جانب آخر، غضب الإعلامي أحمد شوبير بسبب الانتقادات التي توجهت لنجله مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر الأوليمبي. 

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج ملعب اون: كنت أرى أن مصطفى شوبير يستمر في التدريب بناديه حتى لا يتم فتح الباب للحديث عن أي شيء.
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