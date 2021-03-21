العلاقة بين هرمون البروجسترون والشفاء من كورونا لدى الرجال

قال الدكتور مجدى بدران استشاري أمراض الحساسية والمناعة إن هناك اختلاف فى المناعة بين الرجال والنساء وان هناك فرق فى كيمياء الهرمونات الموجودة فى النساء بحسب العمر، خاصة الهرمونات الموجودة فى سن الإنجاب "البروجسترون" الذى يجعل الانثي تحتضن الجنين الذى يعد بمثابة جسم غريب ولا ترفضه.









وأكد خلال مداخلة هاتفية على قناة الغد ان هذا الهرمون يحمى النساء من الكورونا، وان غياب البروجسترون يسبب زيادة العصف الخاص بكورونا .





واضاف بدران ان هذه الدراسة اجريت على ٤٠ رجلًا فقط، مشيرًا إلى ان الدراسة تحتاج ان تكون شمولًا وتنوعًا على مجموعات مختلفة من السكان فى مراكز مختلفة حتى نأخذ بها التوصية للاستخدام ام لا.









جدير بالذكر ان هناك دراسة اجراها باحثون فى جامعة كالفورنيا تأكد ان الحقن بالهرمون الأنثوي "البروجسترون" يمكن أن يحسن من النتائج الصحية لدى الرجال المصابين بعدوى حادة من فيروس كورونا داخل المستشفيات .



