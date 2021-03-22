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34 مستشفى يستقبل الأمهات لمدة يومين لإجراء الكشف والتشخيص بالمجان

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:03 ص
عادل العدوي، وزير
عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق
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إسراء صبري
قال عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية، إن الجمعية أطلقت مبادرة بمناسبة عيد الأم، معقبا: بالاتفاق مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني قرر مجلس الإدارة الجمعية الطبية فتح أبواب 34 مستشفى لمدة يومين للكشف والتشخيص المجاني، وذلك تمجيدا لدور المرأة المصرية.

وتابع "العدوي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، هذه المبادرة تعد حق وواجب من الجميع تجاة الأمهات، مشددا على أن مؤسسات المجتمع المدني دائمة التواجد بجانب أمهات مصر.

وأضاف، بالتشور مع وزيرة التضامن الاجتماعي، قررنا جعل الكشف والتشخيص يوم 21 من كل شهر بالمجان، وذلك تقديرا للمرأة المصرية.
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