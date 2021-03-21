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أخبار العالم

لا نحتاج لقاح سبوتنيك.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن التعاون مع روسيا

الأحد 21/مارس/2021 - 09:49 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، بأن الاتحاد لا يحتاج إلى لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال تيري بريتون المفوض الأوروبي للسوق الداخلية إن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى لقاج "سبوتنيك V" الروسي.

وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة من بريتون أشارت إلى قرب حدوث تعاون روسي أوروبي لدعم موسكو في إنتاج اللقاح.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي من المحتمل أن يكون لقاحًا جيدًا جدا ضد فيروس كورونا، ومن المحتمل أن يساعد الاتحاد الأوروبي روسيا في إنتاجه.

وقال بريتون في مؤتمر صحفي "سبوتنيك هو بالتأكيد لقاح جيد لأن الروس علماء جيدون جدا و ... ليس لدي أي سبب للشك".

وأضاف: "تُستخدم جميع منشآتنا تقريبًا اليوم لتصنيع اللقاحات التي تم الاتفاق عليها، لكن بطريقة أو بأخرى أعتقد أنه من المحتمل أن نساعد روسيا".
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