جون طلعت: عصر الرئيس السيسي شهد دعما كبيرا للمرأة في جميع المجالات

قال جون طلعت عضو مجلس النواب السابق، إن ملف المرأة شهد اهتماما غير مسبوق منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الرئاسة، موضحا أن الاهتمام استهدف تحسين أحوال المرأة بشكل كبير بعد التهميش الذي عانت منه سابقا.





ولفت "طلعت" في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن ما صدر من تكليفات رئاسية بدعم وتمكين وحماية المرأة، اليوم أثناء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021 ، يوضح مكانة المرأة في قلب الدولة المصرية.





واشاد البرلماني السابق، بتكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي، منوها إلى شدة إحتياج هذه الفئة إلى الدعم والتمكين، وأصبح تمكين المرأة في الوقت الحالي محور أساسي في خطة التنمية الشاملة للبلاد.





وأكد عضو مجلس النواب السابق، على أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توسيع البنك المركزي في عمليات المساواة في منح التمويل للجنسين وعدم التمييز، يبرهن اهتمام القيادة السياسية بتعظيم دور المرأة في المجتمع، وحماية حقوقها كاملة.





وأشار "طلعت" في حديثه إلى أن المرأة المصرية تشهد حالة من الصحوة السياسية والاجتماعية والتنموية، والتي لم يسبق أن مرت بها من قبل، مشيرا إلى أن أنها تقلدت العديد من المناصب القيادية فضلا عن زيادة تمثيلها في المجالس النيابية.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره وقرينته اليوم الأحد، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة؛ احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2021 بعدد من التكليفات من اجل تسهيل تعامل المرأة الأكثر احتياجًا وتوفير سبل حياة كريمة لها.





وتضمنت هذه التكليفات قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التميز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل ومراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.





وتكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي.