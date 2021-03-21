كمونة: البدري المسئول الأول والأخير عن اختياراته واستبعاد كهربا منطقي

أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري ، هو المسئول الوحيد عن اختياراته من اللاعبين المنضمين للمعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .





وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : حسام البدري مدرب كبير وصاحب شخصية قوية ، ولن يعطي الفرصة لأحد للإعتراض على اختياراته ، كما أن الإختيارات جاءت منطقية بشكل كبير .





واختتم كمونة : استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي قرار منطقي نظرًا للأزمات المتكررة التي يفتعلها اللاعب مؤخرًا مع الفريق ، سواء مع زملائه أو مع الجهاز الفني .