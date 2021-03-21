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رياضة

كمونة: البدري المسئول الأول والأخير عن اختياراته واستبعاد كهربا منطقي

الأحد 21/مارس/2021 - 11:38 م
كهربا
كهربا
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حسن العمدة
أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري ، هو المسئول الوحيد عن اختياراته من اللاعبين المنضمين للمعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية .

وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :  حسام البدري مدرب كبير وصاحب شخصية قوية ، ولن يعطي الفرصة لأحد للإعتراض على اختياراته ، كما أن الإختيارات جاءت منطقية بشكل كبير .

واختتم كمونة : استبعاد محمود كهربا لاعب الأهلي قرار منطقي نظرًا للأزمات المتكررة التي يفتعلها اللاعب مؤخرًا مع الفريق ، سواء مع زملائه أو مع الجهاز الفني .
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