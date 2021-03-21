صورة وسؤال .. منة جلال تعلن عن حملها فى عيد الأم.. شاهد

نشرت الفنانة منة جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فسيبوك صورة لها إعلنت عن حملها ، تزامنًا مع الأحتفال بعيد الأم

وعلقت " منة جلال " قائلة : "سوال محيرني بيقولو لو ولد تبقي الام وحشه و لو بنت تبقي الام حلوة قولولي بقي وحشه و الا حلو و كل سنة و انا طيبة عشان هبقي مامى ودى احلي حاجة في الدنيا" .

كان أخر اعمال منه جلال هو فيلم "كان لك معايا " من بطولة الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل، إضافة إلى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد.





الفيلم يحتوي على عدد من ضيوف الشرف إبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومن إنتاج المركز القومى ومن تأليف روجينا بسالى و يوسف وجيه ، ومن إخراج روجينا بسالي