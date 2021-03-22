ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار مفاجئ من بايدن بشأن الحدود مع المكسيك

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:08 ص
جو بايدن
جو بايدن
Advertisements
شريف سيد
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن عزمه زيارة حدود بلاده مع المكسيك "في مرحلة ما"، مؤكدا على عمل إدارته على ضمان أن المهاجرين المحتملين يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء في بلدانهم الأصلية.

وتناول بايدن القضية أثناء عودته إلى البيت الأبيض من منتجع كامب ديفيد الرئاسي وقال إنه سيزور المنطقة الحدودية في وقت ما ، على الرغم من أنه لم يذكر توقيتا محددًا للزيارة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وواجه بايدن، الذي تولى منصبه في 20 يناير الماضي، انتقادات من الجمهوريين لعكسه بعض السياسات المتشددة لسلفه، دونالد ترامب، والتي يقولون إنها أدت إلى زيادة أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود.

وعززت الحكومة الأمريكية أيضًا الرسائل "الأكثر عدوانية" - باللغتين الإنجليزية والإسبانية - لإقناع المهاجرين بعدم القدوم إلى الولايات المتحدة.





Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيويورك تايمز: بايدن يوقع 17 أمرا تنفيذيا ومذكرة وإعلانا بعد ساعات من تنصيبه لقلب سياسات ترامب

بايدن يصدر قراراً جديداً ينسف اتفاقات متشددة لـ ترامب.. تفاصيل

في عهد بايدن .. دفعة أولى من المهاجرين تعبر الحدود المكسيكية الأمريكية

بيلوسي تهاجم ترامب وتتهمه بـ "الأزمة الإنسانية" على الحدود الجنوبية

تزايد عدد الأطفال المهاجرين على الحدود يهدد بقاء إدارة لبايدن - تقرير

بينهم 3 يمنيين.. أمريكا تعتقل 4 أشخاص في قائمة الإرهاب على حدود المكسيك

ترشيحاتنا

وفاة نوال السعداوي.. آراء وضعتها على قوائم الموت

بعد استجابة الرئيس لها.. سيدة التروسيكل: النهاردة أسعد يوم فى حياتى

أحمد موسى: الملء الثاني لسد النهضة لن يتم إلا باتفاق على كل تفاصيل تشغيل السد

كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار.. الإفتاء تجيب

تعطل محرك طائرة سودانية في الجو قبل هبوطها بـ مطار القاهرة

شاهد.. ظهور نادر لزوجة سلطان عمان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جرعة مخدرات زائدة.. أم تواجه اتهامًا بقتل طفلها

لامبورجيني أوروس تحصل على حزمة من الترقيات وبسعر خيالي| صور

حقيقة دور الأعشاب في علاج متلازمة داون.. الدراسات تجيب