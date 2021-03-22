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توك شو

نراجع التشريعات قبل الحكومة.. طه كرسوع يوضح دور مجلس الدولة.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:16 ص
طه كرسوع
طه كرسوع
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إبراهيم القادري
قال طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة: "المادة 190 من الدستور المصري تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويتولى دون غيره الفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية ويتولى إبداء الرأي في المسائل القانونية ويتولى مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية".

وأضاف كرسوع خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة "الأولى": مجلس الدولة له دور في مراجعة التشريعات التي تصل إليه من قبل الحكومة أو من البرلمان ونقوم بإبداء الملاحظات علي التشريعات التي تصل الينا أن وجدت ويتم إرسالها إلي الحكومة .

وأوضح كرسوع ، كان طموح الطلاب زملائي في كلية الحقوق هي العمل وكيلا للنائب العام وبعدها قمت بالتقديم إلي وظيفة وكيلا للنائب العام وجاء إلي قرار التعين بعدها .
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