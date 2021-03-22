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حوادث

سم فئران.. إصابة عامل وطالبة بتسمم غذائي في سوهاج

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:35 ص
سم فئران.. إصابة
سم فئران.. إصابة عامل وطالبة بتسمم غذائي في سوهاج
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أنغام الجنايني
أصيب عامل وطالبة بتسمم غذائي إثر تناولهما وجبة الغداء دون غسل أيديهم عقب رشهما سُم الفئران بمنزليهما في مركزين بمحافظة سوهاج واقعتين مختلفتين.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول (سلام فتحي - ٣٠ سنة - عامل)، مصاب بتسمم غذائي إدعاء تناول مادة سامة، ومن مستشفى دارالسلام المركزي بوصول (صابرين ربيع - ١٥ سنه - طالبة)، بذات الحالة المرضية لذات السبب.


وبالانتقال والفحص وبسؤال والديهما قررا تناول نجليهما وجبة الغداء دون غسل يديهما بعد رشهما شقتيهما بسُم الفئران ما نتج عنه اصابتهما بضيق بالتنفس واتساع بحدقة العين.

حررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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