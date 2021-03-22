سم فئران.. إصابة عامل وطالبة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب عامل وطالبة بتسمم غذائي إثر تناولهما وجبة الغداء دون غسل أيديهم عقب رشهما سُم الفئران بمنزليهما في مركزين بمحافظة سوهاج واقعتين مختلفتين.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بوصول (سلام فتحي - ٣٠ سنة - عامل)، مصاب بتسمم غذائي إدعاء تناول مادة سامة، ومن مستشفى دارالسلام المركزي بوصول (صابرين ربيع - ١٥ سنه - طالبة)، بذات الحالة المرضية لذات السبب.









وبالانتقال والفحص وبسؤال والديهما قررا تناول نجليهما وجبة الغداء دون غسل يديهما بعد رشهما شقتيهما بسُم الفئران ما نتج عنه اصابتهما بضيق بالتنفس واتساع بحدقة العين.



