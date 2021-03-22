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تعليم

ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:45 ص
خريطة توزيع المناهج
خريطة توزيع المناهج
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ياسمين بدوي

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خريطة توزيع مناهج الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ ، للصفين الأول والثاني الثانوي.


يأتي ذلك استجابة لمطالب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، لحديد المقررات التي ستدخل في الامتحانات التي سيؤديها الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.


وعلى جانب آخر .. حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"  بشأن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 .



وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 الترم الاول لعام  2020/2021 ،  اليوم الاثنين الموافق 22 مارس 2021 


وأوضح وزير التربية والتعليم ، سيتم الإعلان عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي غدا الاثنين الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢١ وذلك من خلال الموقع الرسمي: https//moe-register.emis.gov.eg



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ترقبوا نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 في المواعيد التالية:



الصف الثاني الثانوي: الساعة ١٢ ظهرًا

الصف الأول الثانوي: الساعة ٨ مساءً


ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
ننشر خريطة توزيع مناهج التيرم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
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