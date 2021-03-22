محلل سياسي : على لبنان أن تبحث عن جبهة داخلية تمنع التدخلات الأجنبية

قال محمد سعيد الرز ، كاتب ومحلل لبنانى ، إنه كلما فرغ البلد من وجود حكومة تقوده وتنفذ حقوق الناس ، كلما أدى ذلك للسيادة الوطنية ، لأن سقوط وتراجع السيادة الداخلية التى تستند إلى وجود مشروع وأمل للناس يعنى ذلك تفريط بالسيادة الداخلية وتكون البلد محط أطماع وتدخلات أجنبية .





وأضاف محمد سعيد الرز ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن المنطقة بها تطورات كثيرة بدأ من المفاوضات الأمريكية الإيرانية والتحرك الروسى وما بينهم من تحرك اوروبى وغيرها من التطورات .





وأشار إلى أنه كانت من المفترض ان تلاقيها لبنان بجبهة داخلية تمنع التدخلات الاجنبية وتمنع التدهور ولكن ما حدث هو العكس .



