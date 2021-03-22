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محافظات

صحة الغربية: إنطلاق الجرعة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في 26 مارس

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:10 ص
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم الإثنين عن إطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال علي مستوي الإدارات الصحية بقري ومراكز المحافظة .
وجاء ذلك  تحت رعاية الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والتي ستنطلق من يوم 26 مارس ستستمر علي مدار أربعة أيام، وتستهدف حوالي 721160 ألف طفل للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

وأشار إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين ، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً

من جانبها قالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير ادارة الامراض المعدية أنه تم استلام وتوزيع كافة مستلزمات الحملة من طعوم وكراسات واستيكرات وماسكات وكحول وأنه سوف يتم اعطاء الجرعه الثانية وتطعيم ما يقرب من 721160 طفل فى الفئة العمرية، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والفرق المتحركة من شقة لشقة بالريف والمدن.
بينما كشفت الدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعايه الاساسيه ، إلى أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية، للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحًا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريًا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الأنيميا مبكرًا وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة التامين الصحى بالمحافظة، لاستهداف تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة.
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