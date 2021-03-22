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رياضة

استعدادا لـ مولودية الجزائر .. تعليمات خاصة من كارتيرون للاعبي الزمالك

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:20 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية للاعبين خلال استراحة التقسيمة التي يخوضها اللاعبون على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام المدرب بتصحيح أخطاء اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب.

وأشاد المدرب الفرنسي بالتزام اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة.

وحرص فرناندو مخطط الأحمال على التحدث مع اللاعبين بشأن الجهد البدني، ووجه لهم بعض التعليمات خلال استراحة التقسيمة.

ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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