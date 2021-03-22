صحة السويس : انعقاد غرفة إدارة أزمة كورونا على مدار الساعة

وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بإنعقاد الغرفه المركزيه لإدارة ومتابعة أزمة فيروس كورونا على مدار الساعة ، جاء هذا أثناء ترأسه لاجتماع الغرفة صباح اليوم الأحد . الساعةلاجتماع





أكد الحفناوى على إتباع البروتوكولات العلاجية المتبعة وكذلك متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات ، كما شدد على الإدارة الهندسية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمتابعة التعاقدات الخاصة بوسائل الحماية المدنية ولاسيما طفايات الحريق ، و مولدات الكهرباء ومتابعة الصيانة الدورية لها ، كما وجه تعليمات لمديري المستشفيات بتكليف مدير مناوب وفريق تابع له بكل مستشفى لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة وإعداد تقرير يرفع يوميًا





جاء هذا بحضور ، الدكتور سامح شكري مدير عام الطب العلاجي بالمديرية ومديري مستشفيات السويس العام و الصدر والحميات والمديريين الإداريين والماليين .







