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محافظات

صحة السويس : انعقاد غرفة إدارة أزمة كورونا على مدار الساعة

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:20 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
وجه الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بإنعقاد الغرفه المركزيه  لإدارة ومتابعة أزمة فيروس كورونا على مدار الساعة ، جاء هذا أثناء ترأسه لاجتماع الغرفة صباح اليوم الأحد .

 أكد الحفناوى على إتباع البروتوكولات العلاجية المتبعة وكذلك متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات ، كما شدد على الإدارة الهندسية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمتابعة التعاقدات الخاصة بوسائل الحماية المدنية ولاسيما طفايات الحريق ، و مولدات الكهرباء ومتابعة الصيانة الدورية لها ، كما وجه تعليمات لمديري المستشفيات بتكليف مدير مناوب وفريق تابع له بكل مستشفى لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة وإعداد تقرير يرفع يوميًا 

جاء هذا بحضور ، الدكتور سامح شكري مدير عام الطب العلاجي بالمديرية ومديري مستشفيات السويس العام و الصدر والحميات والمديريين الإداريين والماليين .


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