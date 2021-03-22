حبس 3 تشكيلات عصابية للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

أمرت نيابة طوخ بحبس 10 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب ضبطهم وبحوزتهم 10 كيلو مخدرات ووجهت لهم النيابة تهم حيازة المخدرات وأسلحة نارية وذخائر وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي، كما كلفت النيابة المباحث بسرعة ضبط 8 متهمين فروا هاربين خلال عمليات الضبط وإجراء التحريات اللازمة حول نشاط المتهمين.





كان مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة ومصلحة الأمن فى وزارة الداخلية داهم أوكار تجار المخدرات في قرية كفر منصور دائرة مركز طوخ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عصابات لترويج الحشيش والهيروين والأستروكس بحوزتهم قرابة 10 كيلو مخدرات وسلاح آلي وذخيرة





يذكر أن مديرية أمن القليوبية شنت عدة حملات لمداهمة دواليب المخدرات بقرية كفر منصور ونجحت الحملات التي قادها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث المركز من ضبط 3 تشكيلات الأول وبحوزتهم 10 كيلو مواد مخدرة متنوعة





من ناحية اخري أخلت جهات التحقيق سبيل المنتج محمد مشيش بعد القبض عليه من قبل في فبراير الماضى على خلفية صدور حكم غيابى بسجنه 3 سنوات لاتهامه بالتزوير فى أحد القضايا عام 2018.





كان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا يفيد القبض على المنتج السينمائي محمد مشيش في حملة لتنفيذ الأحكام بدائرة قسم ثان شبر الخيمة.

وألقي القبض على مشيش على خلفية اتهامه في القضية رقم 23984 لعام 2018، جنايات قسم شبرا الخيمة، وصدر حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 3 سنوات، وتم ترحيله إلى القسم لاستكمال الإجراءات القانونية.





يذكر أن محمد مشيش منتج سورى، له العديد من الأعمال الدرامية منها مسلسلات "ونوس ، جراند أوتيل ، لا تطفئ الشمس ، ليالي أوجيني ، طريقي ، أهو ده اللي صار ، هذا المساء ، وزي الشمس".