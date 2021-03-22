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اقتصاد

استقرار الذهب في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:26 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
شهدت اسعار الذهب في مصر استقرار لليوم الثالث علي التوالي  في ختام تعاملات اليوم الإثنين؛ بدون اي تغيير منذ بداية الأسبوع الجاري و برغم احتفالات أعياد الأم.

وصل أعلي سعر لجرام الذهب من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب نحو 874 جنيها

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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 765 جنيها

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الوسطي في سوق الذهب نحو 656 جنيها

بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة في سوق الذهب نحو 510 جنيها

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.


 وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


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