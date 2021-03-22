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توك شو

خلال شهر.. هالة زايد تكشف تفاصيل تصنيع لقاح كورونا في مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:37 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورةة هالة زايد، وزيرة الصحة، آخر تطورات تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في مصر، مؤكدة أنها ناقشت مع السفير الصيني هذا الأمر. 

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي مع السفير الصيني بالقاهرة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنها ناقشت بالفعل فكرة العمل على تصنيع لقاح كورونا، بشكل مشترك في مصر بالتعاون مع شركة "فاكسيرا"، مؤكدة أنه تم التوصل إلى مراحل متقدمة في التفاوض. 

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن من المرتقب أن يتم توقيع إتفاقية التصنيع خلال هذا الشهر، مؤكدة أن مصر لديها القدرة على التصنيع لمصر والدول الأفريقية.

وفي السياق نفسه أشارت الوزيرة، إلى أن مصر ستتلقى شحنات من لقاح كورونا من خلال التحالف الدولي للقاحات والأمصال في نهاية الشهر الجاري.
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