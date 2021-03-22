ضبط مخابز ومحلات جزارة وبقالة مخالفة خلال حملة تموينية بأجا في الدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة المحاسب السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى مدير مباحث تموين الدقهلية حملة تموينية للرقابة على المخابز والمحلات ومنع إستغلال المواطن والمساس بالدعم ومواجهة المخالفين بنكاق مركز ومدينة اجا .





وقاد الحملات يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا يرافقه مصطفى عوض ومحمد حسين ودكتور احمد السعيد العبد رئيس التفتيش على اللحوم والمجازر باجا بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر .





وأسفرت عن ضبط مخبز أ.ع.ال بقرية تلبنت ينتج خبز ناقص الوزن ومخبز م.ال.ن بقرية الغراقة ينتج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية كما تم ضبط ص.ع.م صاحب محل جزارة بقرية دروة وضبط ع.ح.ع صاحب محل جزارة بقرية ميت أبوالحسين لقيامهما بالذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على إجمالى ٥٠ كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.





كما تم ضبط ٤ محلات لبيع سجائر بازيد من السعر الرسمى وضبط ٩ محلات متنوعة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار للمواطنين وضبط ٦ محلات لعدم وجود شهادات صحية وذلك بمدينة اجا وقرى نوسا الغيط وميت فضالة وميت العامل وكفر ديرب بقطارس وبقطارس وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى عرضها على النيابة العامة.